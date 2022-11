Psychiatra: młodzi dorośli często funkcjonują z uciążliwymi zaburzeniami psychicznymi. Do lekarza zgłaszają się zbyt późno [email protected]

Osoby do 40. roku życia, które na co dzień dobrze funkcjonują zawodowo, mają swego rodzaju poczucie niezniszczalności, często lekceważą zjawiska, które obserwują we własnym organizmie. Niestety dopiero po wielu latach zgłaszają się po pomoc do specjalisty – powiedział PAP.PL psychiatra prof. Robert Pudlo ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.