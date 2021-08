Pszczyna. Koncert na tarasach zamkowych. Zespół Muzyki Salonowej Eleganza i najpiękniejsze walce, polki oraz inne tańce. Zobaczcie zdjęcia

- Ostatni koncert na zamku odbył się 1 stycznia 2020 r. Był to oczywiście koncert noworoczny . Pandemia zmusiła nas do zawieszenia wszelkiej działalności koncertowej. W Sali Lustrzanej trudno byłoby nam spełnić wymogi sanitarne. Zdecydowaliśmy się na ten koncert na tarasach i myślę, że pójdziemy w tym kierunku - powiedział Maciej Kluss, dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

W programie były polki i walce Straussów, ale także m.in. walc z "Trędowatej" Kilara, "Menuet" Paderewskiego, ale także "Fascination" Marchettiego, który znamy z wykonania Wodeckiego (jako piosenka "Oczarowanie" - "Czy to tylko chwila? O, nie. Dziś wiem, że to miłość. Na pewno to wiem") i wiele innych.