Pszczyna. Nocny pościg na ulicach miasta. Uciekinier nie przeżył

Jak poinformowała nas oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Pszczynie, st. sierż. Jadwiga Śmietana, nocą na ulicy Katowickiej usiłowano zatrzymać do kontroli kierującego samochodem marki Opel. Ten w wyniku podjętej próby kontroli zaczął uciekać. Podczas wjazdu na okoliczne rondo, zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym pojazdem i uderzył w drzewo. Sprawca doznał ciężkich obrażeń ciała. Podjęto akcję reanimacyjną. Po przywróceniu czynności życiowych, kierowca został przetransportowany do oczekującego w pobliżu śmigłowca LPR, który zabrał go do szpitala, gdzie zmarł. Kobieta podróżująca drugim pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu doznała ogólnych potłuczeń ciała i została przetransportowana do szpitala na badania.