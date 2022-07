Pszczyna. Policja poszukuje świadków wypadku w Golasowicach. Zginął motocyklista

Policjanci z pszczyńskiej komendy poszukują świadków zdarzenia drogowego, które miało miejsce 21 czerwca około godziny 20:40 na drodze wojewódzkiej nr 938 w Golasowicach. Doszło tam do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym. Niestety kierowca jednośladu poniósł śmierć na miejscu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń do wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ulicą Bąkowską i ulicą Zofii Nałkowskiej. 48-letni kierujący motocyklem Yamaha, mieszkaniec powiatu cieszyńskiego, poruszając się od Cieszyna w stronę Golasowic, najechał na tył poprzedzającego go samochodu osobowego marki Seat. Autem kierował 46-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, który w momencie zderzenia rozpoczynał manewr skrętu w lewo w ulicę Nałkowskiej.

Wszyscy świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie pod numerem telefonu 47 85 52 296 lub 112, lub z najbliższą jednostką Policji.