Pszczyna: Róża Księżnej Daisy dla przyjaciół Muzeum Zamkowego na 75. urodziny. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

Róża księżnej Daisy to jedno z wyróżnień Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Otrzymują ją wyjątkowi przyjaciele Muzeum Zamkowego. Do tej pory mogło się nią poszczycić dziewięć osób. Z okazji 75. urodzin Muzeum Zamkowego w Pszczynie to grono powiększyło się o pięć osób.