Pszczyna. Wypadek na DK1. Auto wypadło z drogi. Lądował śmigłowiec LPR. Droga jest częściowo zablokowana

Wypadek w Pszczynie

Zdarzenie miało miejsce po godzinie 15.30 na DK1. Jak przekazała nam st. sierżant Jadwiga Śmietana, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, z drogi wypadł samochód marki Kia. Internauci, którzy widzieli to zdarzenie, relacjonują w mediach społecznościowych, że pojazd jechał prosto i nagle zjechał z niej. Kilka razy koziołkował. Wszystko wyglądało dość groźnie, ale na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Czy może było to zasłabnięcie kierowcy, czy może utrata ostrożności.

Po dachowaniu samochodu na miejsce wezwany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Zabrał jedną z poszkodowanych w tym zdarzeniu osób. Cały czas występują utrudnienia w ruchu. Prawa nitka drogi w kierunku Tychów jest zablokowana - przekazała Jadwiga Śmietana.