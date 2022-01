Pszów dogadał się z SRK. Odda podatek od wyrobisk w ratach, a odsetki już nie rosną. Miastu groziła zapaść finansowa OPRAC.: Barbara Kubica-Kasperzec

Włodarze Pszowa dogadali się ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń w sprawie tzw. zwrotu niesłusznie pobranego podatku za wyrobiska górnicze. Dla włodarzy miasta oznacza to, że nie muszą gigantycznego długi, jaki wisi nad nimi w SRK, zwracać jednorazowo, a w ratach przez kilka najbliższych lat. To gwarantuje stabilizację finansową miasta. Co więcej zamiast 22 mln zł Pszów zapłaci SRK „tylko" 15,3 mln zł, a od zadłużenia nie będą już naliczane odsetki.