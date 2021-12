Ptasia grypa w powiecie bielskim? Jest ostrzeżenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej

- Mieszkańcy powiatu bielskiego, właściciele ptactwa hodowlanego mają obowiązek trzymać zwierzęta w zamknięciu. Chodzi o to, by drób nie miał kontaktu z dzikim ptactwem. Oznacza to, że między innymi kury, kaczki, indyki czy gołębie powinny być także karmione i pojone w zamkniętym pomieszczeniu - informuje Magdalena Fritz, rzecznik bielskiego Starostwa Powiatowego, które otrzymało informację o możliwości wystąpienia ptasiej grypy w Bestwince od PIW.