Puchar Polski: Górnik Zabrze - Azoty Puławy. Uczestnicy ME na boisku w Zabrzu

Puchar Polski: Górnik Zabrze - Azoty Puławy. Uczestnicy ME na parkiecie w Zabrzu

Mecz Górnik Zabrze z Azotami Puławy początkowo miał odbyć się 26 stycznia jednak ze względu na grę zawodników obu drużyn w reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy piłkarzy ręcznych spotkanie przeniesiono na wtorek 1 lutego.

Na boisku w Hali Pogoni w Zabrzu zobaczymy Damiana Przytułę, który reprezentował biało-czerwone barwy w ME oraz Mateusza Zembrzyckiego i Dawida Dawydzika, którzy również grali w naszej kadrze w Bratysławie.

Zabrzanie wystąpią osłabieni brakiem innego reprezentanta kraju Bartłomieja Bisa. Kapitan Górnika w trakcie ME zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i czeka go co najmniej półroczna przerwa i w tym sezonie już nie zagra.

W zespole gospodarzy zabraknie także Jakuba Skrzyniarza. Bramkarz, który właśnie podpisał kontrakt z drużyną Bidasoi Irun i po sezonie przeniesie się do Hiszpanii, miał pozytywny wynik testu na COVID-19 i przebywa obecnie na kwarantannie.