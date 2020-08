Puchar Polski: Raków zagra we wtorek z Sandecją w wyjątkowych koszulkach

Stawką meczu Pucharu Polski Sandecja Nowy Sącz - Raków Częstochowa będzie awans do 1/16 tych rozgrywek. Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 25 sierpnia, bo w pierwotnym terminie zostało przełożone ze względu na zakażenie koronawirusem w zespole gospodarzy.

90' Sędzia znów co do sekundy kończy drugą połowę. Raków awansował do 1/16 Pucharu Polski.85' Raków czeka już na ostatni gwizdek sędziego.76' Podwójna zmiana w Rakowie. Malinowski i Musiolik zastępują Cebulę i Gutkovskisa.72' Vladislavs Gutkovskis pewnie wykorzystuje jedenastkę, strzelając swojego pierwszego gola w barwach Rakowa.71' Rzut karny dla Rakowa za zagranie ręką.70' Wynik bez zmian, nie ma też okazji bramkowych.60' Pierwsza zmiana w Rakowie. Ben Lederman zastępuje Igora Sapałę, którego Marek Papszun wyraźnie chcę zaoszczędzić na mecz ligowy.

Tak prezentuje się skład Czerwono-Niebieskich na mecz @PZPNPuchar 🔴🔵 Ruszamy o godzinie 20:30! 🔥 #SANRCZ pic.twitter.com/HLqNC6Oxk2 — Raków Częstochowa (@Rakow1921) August 25, 2020

55' Raków uspokoił grę. Oddał rywalom piłkę, ale umiejętnie blokuje ich akcje ofensywne.48' Sandecja stawia wszystko na jedną kartę. Wykonuje kilka rzutów rożnych. Po jednym z nich piłka trafia w rękę upadającego Patryka Kuna, ale sędzia nie gwiżdże jedenastki.46' Rozpoczyna się druga połowa.45' Sędzia kończy pierwszą połowę niemal co do sekundy. Raków prowadzi z Sandecją 2:0.38' Częstochowianie zwolnili tempo gry, a Sandecja jest bezradna.30' Raków bezdyskusyjnie kontroluje mecz.21' Rzut rożny dla Rakowa. Dośrodkowanie Igora Sapały wprost na głowę Kamila Piątkowskiego - 2:0!10' Jakub Szumski popisał się refleksem przy uderzeniu Macieja Małkowskiego.8' Igor Sapała wykorzystał zamieszanie w polu karnym, oddał strzał, a pika odbiła się jeszcze od Adriana Basty i wpadła do siatki.Spotkanie 1/32 Pucharu Polski Sandecja Nowy Sącz - Raków Częstochowa miało się odbyć 14 sierpnia, ale w zespole gospodarzy stwierdzono zakażenie koronawirusem u dwóch zawodników. Mecz odbędzie się więc we wtorek 25 sierpnia o godzinie 20.30.Zespół Marka Papszuna zagra w koszulkach z logo fundacji "Przyjaciele Rakowa".- Swoimi działaniami chcemy dbać o osoby z lokalnej społeczności. Celem fundacji jest pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie rodzin zastępczych, a także dbanie o edukację sportową młodzieży i rozwijanie jej zainteresowań w szlachetnym duchu rywalizacji sportowej. Ponadto "Przyjaciele Rakowa" będą działać na rzecz osób niepełnosprawnych , osób starszych i w wieku emerytalnym oraz będą wspierać działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, techniczny i innowacyjny - zapowiada klub.Po tym spotkaniu koszulki trafią na licytację.Raków będzie faworytem starcia z Sandecją, chociaż sezon PKO Ekstraklasy rozpoczął od porażki z Legią Warszawa (1:2). Gospodarze z kolei ze względu na kwarantannę wznowili treningi później niż planowano.Sędzią głównym meczu będzie Damian Sylwestrzak z Wrocławia.Transmisję na żywo z meczu przeprowadzi Polsat Sport od godziny 20. Relację live znajdziecie na dziennikzachodni.pl.