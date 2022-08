Puchar Polski: Ruch Chorzów - Górnik Zabrze. Sędzia jest kibicem Niebieskich? Trener Gaul: Nie szukajmy możliwych wymówek na ten mecz

W środę w Zabrzu odbyła się konferencja prasowa przed derbami z Ruchem. Rzecznik Górnika Konrad Kołakowski przekazał pytanie od redaktorów kibicowskiej strony roosevelta81.pl:

W internecie pojawiły się różnego rodzaju opinie i fakty, że arbiter Jarzębak jest kibicem Ruchu Chorzów, że ma powiązania z drużyną przeciwną. Wybuchło wiele kontrowersji. Jak pan trener odnosi się do tych doniesień medialnych, do faktów, które zostały przedstawione przez roosevelta81.pl?

- Słyszałem na ten temat i że budzi to różne emocje. Wydaje mi się, że jak się to pierwszy raz słyszy, to brzmi to trochę dziwnie dla kogoś, ale jeżeli się zajmowało tą sytuacją, to widać, że jest to sędzia doświadczony, co gwizdał już na odpowiednim poziomie, że zdajesz sobie z tego sprawę i gwiżdżesz mecze na tak wysokim poziomie przez taki długi okres, to jesteś profesjonalistą na 100 procent. Wyjdę z tego założenia po prostu, że sędzia też wejdzie profesjonalnie w taki mecz, że będzie potrafił powstrzymać emocje, będzie prowadził ten mecz na takim poziomie i na taki mecz jest odpowiedni. Tego oczekuję, że będzie to doświadczony profesjonalista i tutaj się nie obawiam. Druga rzecz, która jest dla mnie ważna, żeby tutaj nie wchodzić za bardzo w emocje tylko rozwiązywać te rzeczy profesjonalnie - z naszej strony sportowo patrzeć na to. To jest moja praca i myślę, że będzie dużo od tego zależało, abyśmy tak do tego podchodzili, a nie szukali już wcześniej jakiś możliwych wymówek na ten mecz - powiedział Bartosch Gaul.