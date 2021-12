Puchar Świata Klingenthal 2021 DZIŚ KONKURS NA ŻYWO 11.12.2021. Stoch na podium?!

Czas na Pawła Wąska. Polak, by objąć prowadzenie i zachować co najmniej 25 miejsce potrzebuje 129 metrów.

To sytuacja bez precedensu. W ostatnich latach kadra bez problemów wykorzystywała limity startowe. Wystarczy jednak spojrzeć na klasyfikację Pucharu Narodów, by ocenić skalę zapaści ekipy Michała Doleżala. Polacy zajmują dopiero szóste miejsce, tracąc do prowadzących Niemców aż 792 punkty, a do podium 554. Indywidualnie najlepszy jest Stoch, ale tym razem oznacza to dwunaste miejsce.