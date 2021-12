Puchar Świata w skokach narciarskich w Szczyrku? Polski Związek Narciarski podjął decyzję

Puchar Świata w skokach narciarskich w Szczyrku? PZN podjął decyzję

- To bardzo dobry pomysł. Jako COS w Szczyrku jesteśmy w pełni przygotowani do tego, żeby taką imprezę u nas zorganizować - powiedział dzisiaj przed południem Tomasz Laszczak, dyrektor Centralnego Ośrodku Sportu w Szczyrku, który m.in. zarządza skocznią Skalite. Dodał, że w tej chwili trwa montaż nowoczesnego systemu naśnieżania, co powinno być kolejnym atutem Szczyrku. Dyrektor Laszczak nie ukrywał, że możliwość organizacji PŚ to dla COS byłaby po części nagroda za to, że jest on jednym z ważniejszych COS-ów w Polsce, jeśli chodzi o sporty zimowe. - Skocznia Skalite była bardzo obciążona podczas przebudowy skoczni w Zakopanem, mamy także ośrodek na Skrzycznem, który jest ważnym ośrodkiem sportów zimowych. Dla nas to byłaby nobilitacja, że możemy zrobić najważniejszą imprezę sportową w zimie - powiedział dyrektor Laszczak.