Puchar Świata w Wiśle: Biało-Czerwoni jednak poza podium ZDJĘCIA

Puchar Świata w Wiśle: Biało-Czerwoni jednak poza podium

Polacy niesieni gorącym dopingiem 6 tys. kibiców długo znajdowali się w czołówce, ale ostatecznie nie wskoczyli na podium. Po raz trzeci z rzędu konkurs drużynowy w Wiśle wygrali Austriacy. 4 lokata to jednak i tak najwyższe miejsce Biało-Czerwonych w tym sezonie. W niedzielnym konkursem indywidualnym wystąpi jedenastu naszych reprezentantów.

Druga seria rozpoczęła się od dalekiego lotu Cene Prevca i Słoweńcy odrobili połowę strat do Polaków, bo Żyła wylądował tylko na 121 m. To i tak jednak wystarczyło, by Biało-Czerwoni wrócili na fotel lidera, bo Manuel Fettner zaliczył tylko 115 m.