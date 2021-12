Puchar Świata w Wiśle. Kibice szaleją, Polacy skaczą! Gorąca atmosfera pod skocznią w Malince

Skoki narciarskie w Wiśle

Mimo że - z powodu momentami silnego wiatru - dzisiejszy konkurs stał pod wielkim znakiem zapytania, to do Wisły przyjechało mnóstwo miłośników skoków narciarskich. Od wczesnego popołudnia w stronę skoczni sznur samochodów, z godziny na godzinę pod skocznią robiło się tłoczniej, szybko zapełniały się sektory. Krótko mówiąc dzisiaj na skocznię w Malince wróciły stare dobre klimaty, kiedy to dzięki fantastycznemu dopingowi człowiekowi ciarki przechodziły po plecach, a nasi skoczkowie zajmowali wysokie miejsca.