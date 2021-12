Puchar Świata Wisła: ZAPOWIEDŹ, KWALIFIKACJE, KONKURS NA ŻYWO, 2.12.2021 Żeby tylko nie powiało

Wisła na mapie Pucharu Świata w skokach narciarskich pojawiła się po raz pierwszy w 2013 roku, pięć lat po zakończeniu burzliwej modernizacji skoczni, która nosi imię Adama Małysza. Historyczny konkurs wygrał Norweg Anders Bardal, a najlepszy z Polaków, wiślanin Piotr Żyła był szósty. Potem z reguły bywało już tylko lepiej. 16 stycznia 2014 Kamil Stoch stanął na podium zajmując drugie miejsce za Niemcem Andreasem Wellingerem. 14 stycznia 2017 doczekaliśmy się Biało-Czerwonego triumfu: Stoch okazał się najlepszy i wtedy, i dzień później.

W sumie w Wiśle polscy skoczkowie wygrywali trzy razy, tyle samo zajmowali też drugie i trzecie lokaty. To przede wszystkim zasługa Stocha - mistrz z Zębu zaliczył w Malince dwa zwycięstwa, dwa drugie i jedno trzecie miejsce, co jest najlepszym bilansem indywidualnym w historii tego obiektu. Trzeci polski triumf to już skoki drużynowe. I to właśnie one stały się naszą specjalizacją - gospodarze stawali na podium we wszystkich takich konkursach! Wygraną w 2018 roku dopełniło drugie miejsce w 2017 i trzecie w 2019 oraz 2020.