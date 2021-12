Puchar Świata Wisła:KONKURS DRUŻYNOWY, 4.12.2021. Doleżal zaryzykował

Po kwalifikacjach Michal Doleżal poinformował, że w sobotnim konkursie drużynowym wystąpi czwórka: Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.

Na liście startowej jest dziewięć reprezentacji: Stany Zjednoczone, Rosja, Polska, Szwajcaria, Austria, Norwegia, Japonia, Słowenia oraz Niemcy.

Biało-Czerwoni we wszystkich dotychczasowych konkursach drużynowych w Wiśle stawali na podium. Tym razem powodów do optymizmu jest jednak niewiele, a forma Dawida Kubackiego w opinii ekspertów sprawia, że wystawienie go w czwórce jest ryzykiem podjętym przez Doleżala.