Punkt Szczepień Powszechnych w Pszczynie: brak terminów na maj! Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w Tychach i Mikołowie

- Jesteśmy w gotowości, natomiast to, czy dostaniemy szczepionki, nie zależy od nas - mówi Małgorzata Jędrzejczyk, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ w Tychach, który jest odpowiedzialny za obsługę punktu szczepień przy ulicy Piłsudskiego.

Jeden z dwóch Punktów Szczepień Powszechnych w Tychach znajduje się w Hali Sportowej Tychy przy ulicy Piłsudskiego 20 . Punkt działa od 7 maja, a w przeciągu dwóch dni (tj. 7 i 8 maja) udało się zaszczepić 872 osoby. Kolejne terminy przypadają na 13 i 14 maja . Szacuje się, że dziennie w punkcie zaszczepić się może 500 osób. Szczepionki trafiają do punktu bez problemów.

Pszczyński Punkt Szczepień Powszechnych znajduje się przy ulicy Zamenhofa 5a . Szczepienie w tym punkcie rozpoczęto 27 kwietnia. Wydajność PSP w Pszczynie oszacowano na 500 zaszczepionych osób dziennie. Średnia liczba dziennie zaszczepionych waha się między 190 a 280. Od 27 kwietnia w punkcie przy Zamenhofa zaszczepiono 3196 osób. W poniedziałek 10 maja wszystkie terminy do końca miesiąca były już zarezerwowane. Nowe terminy dopiero w przyszłym miesiącu.

- Zostaje nam wysłana oferta co do ilości tych szczepionek, a my zamawiamy wszystkie szczepionki, jakie zostają nam zaproponowane. W każdym tygodniu przychodzi tyle, ile jesteśmy w stanie dostać. Wszystko przychodzi zgodnie z umową - komentuje rzecznik szpitala w Pszczynie, Barbara Zejma.

W Mikołowie PSP znajduje się w Szkole Podstawowej nr. 1 im. Powstańców Śląskich, przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Punkt rozpoczął szczepienia 6 maja. Mikołowski Punkt Szczepień Powszechnych jest w stanie przyjąć aż 700 pacjentów dziennie, jednak średnia liczba zaszczepionych wynosi zaledwie 108 szczepień dziennie. Dotychczas udało się zaszczepić 340 osób. Terminy są przystępne, ze względu na małe zainteresowanie szczepieniami. Wystarczy udać się do punktu z odpowiednim skierowaniem na szczepienie.