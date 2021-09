"Punkt zerowy. Batman Fortnite" [RECENZJA]. "Gacek" w świecie gier również potrafi zapewnić dobrą zabawę

Jestem fanem gier i komiksów. Gdybym stanął przed wyborem, nie wiem, co bym wybrał. Jednak do albumu "Punkt zerowy. Batman Fortnite" podszedłem z dużą ostrożnością i nieufnością. Do lektury nie zachęcała nawet świadomość tego, że komiks ten świetnie sprzedawał się w Stanach Zjednoczonych. Trzeba bowiem pamiętać, że kupujący sięgnęli po niego nie tylko ze względu na sam komiks, ale i darmowe kody do gry, które były prawdziwą gratką.

Na szczęście po przeczytaniu komiksu "Punkt zerowy. Batman Fortnite", część moich obaw uleciała. Autorzy musieli się nieźle nagimnastykować, aby sensownie umieścić Batmana i kilku innych bohaterów z uniwersum DC w świecie gry Fortnite. Sztuka ta udała się jednak w stopniu co najmniej zadowalającym. Nie będę Was oszukiwał, to nie jest żaden ambitny komiks, to sensowna rozrywka, która może się spodobać zarówno fanom "Gacka", jak i fanom gier. Na pewno najlepsze wrażenie po przeczytaniu komiksu będą mieli ci, który uwielbiają Batmana i Fortnite.