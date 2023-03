Puste witryny, zamknięte sklepy w Dąbrowie Górniczej. Trudne czasy dla handlu i usług. Smutne zdjęcia z centrum miasta...

Handel w odwrocie, czasy są ciężkie

Kiedyś ulica 3 Maja i okoliczne tętniły życiem od rana do wieczora. Można było tu kupić w dobrej cenie nie tylko żywność, kwiaty, ale też buty, koszulę czy suknię. Przy okazji napić się kawy czy skosztować lodów. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Nieliczne lokale oferują głównie usługi albo „wszystko” za kilka złotych. Wyprowadziła się nawet część banków. To wszystko sprawia, że dobrze nie jest. Miasto ma plany, by ul. 3 Maja zmieniła się, z korzyścią dla mieszkańców i handlowców, ale to ma stać się najwcześniej za dwa, trzy lata.

- Czasy są ciężkie. Ani ludzie nie mają teraz pieniędzy, a i handel nie przynosi już takich zysków, jak kiedyś. Wiem, co mówię, bo sama prowadziłam nie tak dawno własny interes. Kilka lat temu, to jeszcze jakoś szło. Teraz media, podatki, wynajem kosztują często krocie. Szkoda, że tak to wszystko wygląda. Może kiedyś będzie lepiej – mówi pani Aneta, którą spotkaliśmy na ul. Okrzei.