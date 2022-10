Puszcza Niepołomice - Skra Częstochowa WYNIK Lider nie dał szans częstochowianom. Siódma porażka z rzędu Skry

Jeżeli ktoś liczył na niespodziankę, to już w w 50. sekundzie jego nadzieja została mocną nadwątlona . Jakub Bartosz dał szybkie prowadzenie Puszczy, strzelając z woleja sprzed pola karnego w "długi" róg bramki. Zobacz WIDEO

Drużyna trenera Tomasza Tułacza była zdecydowanym faworytem poniedziałkowego meczu. Przed 16. kolejką zajmowała 1. miejsce, w dodatku u siebie była niepokonana. Skra przystąpiła do potyczki z Puszczą z serią sześciu porażek, będą na przedostatnim miejscu z dorobkiem 14 punktów. Tomasz Tułacz z powodu żółtych kartek nie mógł z ławki prowadzić drużyny. Jego miejsce zajął asystent Jakub Kula.

Wieści z Niepołomic nasłuchiwali m.in. kibice Ruchu Chorzów i ŁKS-u Łódź. Łodzianie pokonali Arkę Gdynia 3:1 i wskoczyli na fotel lidera, a Niebiescy po wygranej z GKS-em Katowice 1:0 mieli tyle samo punktów, co druga w tabeli Puszcza - 30.

Goście nie mieli wyjścia i szukali sposobu na odpowiedź. W 22. minucie byli bliscy wyrównania, ale Hubert Sadowski z bliska strzelił w poprzeczkę. Skra grała coraz odważniej i... straciła drugiego gola. Bartosz podał do Huberta Tomalskiego, który pokonał Jakuba Bursztyna. Kiedy przed przerwą na 3:0 podwyższył Lucjan Klisiewicz było praktycznie po meczu, choć do rozegrania została jeszcze II połowa. W drugiej części Skra ambitnie dążyła do zdobycia honorowego gola, jednak bezskutecznie.