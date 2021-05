Puszcza Niepołomice - Zagłębie Sosnowiec: Znów z nożem na gardle LIVE, TRANSMISJA, ZAPOWIEDŹ

Sytuacja Zagłębia Sosnowiec wydawała się już niemal komfortowa, ale sobotnia nieoczekiwana wygrana GKS Bełchatów nad Chrobrym w Głogowie sprawiła, że różnica między tymi zespołami znów zmalała do trzech punktów. W dodatku trzeba pamiętać, że sosnowiczanie mają z GKS-em gorszy bilans bezpośrednich meczów. Spotkanie z Puszczą w Niepołomicach znów zyskało więc olbrzymi ciężar gatunkowy.

Puszcza walczy już przede wszystkim o premię w systemie Pro Junior System, co oznacza, że do gry wystawia liczną grupę młodzieżowców. Dla sosnowiczan to niekoniecznie jednak ułatwienie, bo młode wilczki mają wiele ambicji. Zagłębie ma jednak w pamięci dwa ostatnie wygrane mecze z tym rywalem, a zwłaszcza 2:0 z jesieni, co było pierwszym triumfem trenera Kazimierza Moskala.

Początek meczu o godzinie 19.

Sędzią meczu Puszcza Niepołomice - Zagłębie Sosnowiec będzie Tomasz Wajda z Żywca.