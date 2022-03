Pył na aucie? Niebo w kolorze pomarańczowym? To "dzieło" pyłu znad Sahary

Pył saharyjski nad Polską

Do południowo-zachodnich krańców Polski dotarł pył znad Sahary - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tych regionach kraju może pojawić się mętne niebo, szczególnie w godzinach popołudniowych. Ponadto nie jest wykluczone pojawienie się małej warstwy pyłowego "kurzu" na samochodach.

Pył znad Sahary pokonał Hiszpanię, Francję, Niemcy i dotarł do zachodniej oraz południowo-zachodniej części naszego kraju. Mniej więcej na wysokości polsko-niemieckiej granicy pył był niejako "blokowany" przez umiejscowiony nad naszym krajem wyż Oliwier. To sprawiało, że pył rozchodził się w dwóch kierunkach - w stronę Czech, Słowacji oraz w stronę Bałtyku. Granica polsko-niemiecka jest jakby "blokadą" napływu tego pyłu i związane jest to z wyżem Oliwier ulokowanym nad naszym krajem. On sprawia, że ten pył będzie następnie wędrować w kierunku Czech, Słowacji oraz Bałtyku.