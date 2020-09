Pyrzowice: straż graniczna zatrzymała nielegalnych migrantów. Przylecieli z Aten z podrobionymi i cudzymi dokumentami

Funkcjonariusze ze Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali czterech nielegalnych migrantów.

Dwóch mężczyzn w trakcie kontroli posłużyło się belgijskim dowodem osobistym oraz włoską kartą pobytu. Dokumenty okazały się podrobione, a cudzoziemcy przyznali się, iż są obywatelami Turcji oraz Syrii. Pierwszy w swoim bagażu posiadał również podrobiony polski dowód osobisty oraz prawo jazdy. Mężczyźni chcieli dostać się do Finlandii i Holandii.

Chwilę później skontrolowane zostały dwie kobiety. Nie okazały żadnego dokumentu. W toku czynności służbowych funkcjonariusze znaleźli w ich bagażach podręcznych hiszpański oraz grecki dowód osobisty. Dokumenty były oryginalne, ale należały do innych osób.

Kobiety okazały się obywatelkami Syrii, chciały dostać się do Szwecji i Niemiec. Ponieważ cudzoziemcy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim zostali zatrzymani.