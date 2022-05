Pyskowice. 4 czerwca odbędzie się Święto Dramy. W planach koncerty, przedstawienia teatralne i pokaz laserowo-wodny SPRAWDŹ PROGRAM

W sobotę, 4 czerwca, w Pyskowicach odbędzie się festiwal pod nazwą „Drama, kajaki i śpiew – spotkajmy się nad rzeką”. Jak pisze organizator wydarzenia, jego najważniejszą częścią jest spływ kajakowy Dramą od Zawady do Pyskowic. Początek spływu zaplanowany został na godz. 9:30 w gminie Zbrosławice w pobliżu Zabytkowej Stacji Wodociągowej. Z kolei w Parku Miejskim w Pyskowicach impreza rozpocznie się nieco później – o godz. 11:00. Na chętnych będą czekać warsztaty, przedstawienia teatralne, koncerty i pokaz laserowy.

Będzie to świetna okazja, by znów doświadczyć kultury na żywo i docenić radość z bycia razem. Tym bardziej, że celem „Drama, kajaki i śpiew” jest upowszechnianie wiedzy i świadomości ekologicznej oraz rozbudzenie wrażliwości na otaczający świat. Rzeka Drama to jeden z największych nieodkrytych do tej pory skarbów natury gmin Pyskowice i Zbrosławice, czekający na nasze odwiedziny – czytamy w zapowiedzi wydarzenia.