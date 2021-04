Pyskowice. Dworzec kolejowy dostanie nowe życie. Zmieni się w Stację Kultury. Na jakim etapie są prace?

Co tam się teraz dzieje? Trwają na szeroką skalę prace związane z wyburzeniami oraz prace przygotowawcze do nowych rozwiązań wewnątrz obiektu, budowlańcy już pracują także nad całą konstrukcją i nowym dachem obiektu - stary został rozebrany. Jak zapewniają przedstawiciele pyskowickiego samorządu, projekt ożywienia w nowej roli zabytkowego dworca kolejowego w Pyskowicach otrzymał właśnie kolejne wsparcie. Tym razem chodzi o 1.872.256,87 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na dalszą cześć prac, po zakończeniu prowadzonej obecnie termomodernizacji. Z kolei aktualnie realizowany etap został dofinansowany w łącznej kwocie 1.887.609,12 zł.

Całość prac w tym etapie ma kosztować 7.341.410,58 zł. Projekt posiada dofinansowanie w kwocie 1.688. 913,44 zł z RPO WSL, a z budżetu państwa w wysokości 198 695,68 zł.

Prace modernizacyjne to wstęp do dalszych działań. Program funkcjonalno – użytkowy przewiduje, że w skład centrum wejdą kawiarnia internetowa, biblioteka/mediateka, sale dydaktyczne i konferencyjne. Wydzielona zostanie sala „koncertowa", sala ćwiczeń np. do zajęć jogi lub baletu oraz sala warsztatów rękodzielniczych. Wpleciona zostanie również funkcja obsługi podróżnych w postaci niewielkiej poczekalni z automatami biletowymi, dostępnej całą dobę. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.