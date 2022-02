PZZOZ w Będzinie i Czeladzi zapewni pomoc medyczną dla rannych Ukraińców. Czeka tu także pomoc psychologiczna

- Zgłosiliśmy służbom wojewody śląskiego i NFZ, że szpital jest przygotowany do przyjęcia 50 rannych. Decyzja była oczywista. W zespole mamy lekarzy z Ukrainy, którzy natychmiast zaoferowali pomoc swoim rodakom – mówi dr Dariusz Jorg, pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji PZZOZ.

Od 1 marca w przyszpitalnych przychodniach będą możliwe również konsultacje medyczne w języku ukraińskim w zakresie: ginekologii, ortopedii, chirurgii i chorób wewnętrznych. Szpital zapewni także pomoc psychologiczną. Uruchomione zostały dwa telefony, dla osób potrzebujących opieki lekarskiej:



797 410 116 (obsługa w języku ukraińskim)

515 096 087 (obsługa w języku polskim)

Telefony czynne są przez całą dobę.

W szpitalu w Czeladzi pracuje obecnie ośmiu lekarzy z Ukrainy, w drodze do Polski są kolejne lekarki, którym dyrekcja placówki zaoferowała pracę. Dzięki pomocy samorządów Będzina i Czeladzi, udało się zabezpieczyć pięć mieszkań, w których znajdą schronienie ze swoimi dziećmi.

Do pomocy Ukrainie włączyć może się każdy. Za pośrednictwem Stowarzyszenia działającego przy PZZOZ, szpital, wraz z Uniwersytetem Śląskim, uruchomił zbiórkę pieniędzy na najbardziej potrzebny sprzęt medyczny i leki, które w najbliższym czasie trafią do medyków w Ukrainie.