Racibórz i Rydułtowy czekają na autostradę A1. Dokończenie drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz to koszt ponad 700 mln zł

Droga Pszczyna - Racibórz łączy z autostradą A1

Droga regionalna Pszczyna - Racibórz to trasa mająca skrócić raciborzanom, mieszkańcom powiatów raciborskiego i wodzisławskiego drogę do autostrady A1. To także naturalna obwodnica wielu miejscowości będąca szansą nie tylko na sprawne i bezpieczne podróżowanie, ale i ożywienie inwestycyjnych terenów.

Obecnie gotowy jest 10 kilometrowy odcinek Rybnik - Żory. Budowa obwodnicy miasta kosztowała 433 mln zł (289 mln zł z UE) i skraca drogę do A1. Ale to tylko jeden z planowanych odcinków. Docelowo droga ma prowadzić aż do Raciborza.

W stolicy powiatu raciborskiego trwa budowa 8-kilometrowej trasy stanowiącej wschodnią obwodnicę tego miasta. To koszt 300 mln zł i również ze znacznym wsparciem UE.