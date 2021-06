Racibórz: Policja po pościgu zatrzymała 32-letniego pirata drogowego z Czech. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania samochodem

Policjanci postanowili zatrzymać kierującego i ustalić powód jego zachowania. Patrol ruszył w pościg za oddalającym się mercedesem, dając sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania się, na które kierowca nie reagował. Ostatecznie stróże prawa przerwali ucieczkę nieodpowiedzialnego kierowcy w miejscowości Gorzyce na ulicy Wiejskiej.

Piratem drogowym okazał się 32-letni obywatel Czech. Mężczyzna podczas ucieczki przed policyjnym radiowozem popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym, stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia swojego, jak również innych osób. Szybko wyjaśniła się przyczyna ucieczki. Okazało się, pirat drogowy nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Był trzeźwy. Teraz o dalszym losie nieodpowiedzialnego 32-latka zadecyduje sąd.

Raciborska policja przypomina, że od 1 czerwca 2017 roku niezatrzymanie się do kontroli stanowi przestępstwo. Kierowca uciekający przed Policją musi liczyć się z karą od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. Na osoby łamiące przepisy sądy będą też nakładać bezwzględny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres od roku do 15 lat.