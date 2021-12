Racibórz. Rynek wygląda bajkowo! Rozpoczął się świąteczny jarmark. Poczujcie atmosferę nadchodzącego Bożego Narodzenia

Jest strefa gastronomiczna, wyroby lokalnych twórców - biżuteria, ceramika, ręcznie robione zabawki i ozdoby świąteczne, szkatułki, rzeźbione aniołki oraz smakowite wyroby regionalne – ciasteczka, pierniki, pączki, miody i oscypki. To wszystko już od czwartku (2 grudnia) znajdziemy na raciborskim jarmarku świątecznym.

Ponad 50 stoisk czynnych będzie od 2 do 5 grudnia w godzinach od 11 do 19. - Część z nich, czyli między innymi ciepłe pączki, grzane wino i inne pyszności będą do końca grudnia a może i dłużej - zaznaczają w magistracie.

W tych samych dniach, czyli od czwartku do niedzieli na mieszkańców Raciborza czekać będzie nie lada atrakcja, czyli karuzela dla najmłodszych. Kręcić się ona będzie także od godziny 11 do 19.

Atrakcją będzie także Mikołaj ze strażakami, czyli impreza przewidziana na 4 grudnia. Po godzinie 17 na raciborskim rynku czekał będzie święty Mikołaj. A dzieci przy okazji odbierania prezentów i spotkania z sympatycznym staruszkiem, będą mogły także nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. To ciekawa oferta także dla dorosłych, bowiem kurs przeprowadzą strażacy z naszego miasta.