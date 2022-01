Racibórz: W mieście powstał nowy mural "Synagoga". Obok tego dzieła sztuki ulicznej nie można przejść bez emocji

- Od dłuższego czasu przy wsparciu Architekt Miejskiej, Miejskiej Konserwator Zabytków oraz Wydziału Promocji, Kultury, Turystki i Sportu pracujemy nad tym aby historyczne centrum Raciborza było atrakcyjne zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Staramy się dodać naszej starówce nowych walorów między innymi poprzez prace raciborskich artystów. Nie mniej istotny jest wymiar edukacyjny podejmowanych przez nas działań - podkreśla wiceprezydent Dawid Wacławczyk. W grudniu na ścianie muzeum przy ulicy Chopina powstał mural, przedstawiający XVIII wieczny Racibórz. Wcześniej w zakątku ulicy Różanej pojawiły się kolorowe skrzydła, przy których mieszkańcy i turyści mogą robić sobie pamiątkowe, anielskie zdjęcie. - Bardzo zależało mi na tym, aby mural który powstanie przy ul. Szewskiej był zakorzeniony w historii i tożsamości Raciborza. Stąd zadaliśmy artyście temat „Synagoga” nawiązujący do budynku, który stał kilkanaście metrów dalej. To, co kiedyś mogło dzielić ludzi, dziś staje się miejscem zetknięcia wielokulturowości i różnorodności. Miejscem otwartym na dialog - mówi wiceprezydent Dawid Wacławczyk.