Racibórz. Zastrzelony policjant Michał Kędzierski służył od 10 lat, wcześniej pracował w lokalnych mediach. Uśmiechnięty, życzliwy i uczynny

Młodszy aspirant Michał Kędzierski miał 43 lata i 10 lat służby. Kędziorek, Kędzior lub Misiek - jak pieszczotliwie wołali znajomi do policjanta Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu - zginął na służbie. Tragiczny okazał się patrol 4 maja. - Zawsze uśmiechnięty, pomocny, wspierał innych - słyszymy od znajomych tragicznie zmarłego mundurowego.

Śmierć mł. asp. Michała Kędzierskiego to olbrzymi cios dla rodziny, przyjaciół, znajomych. To olbrzymi ból dla kolegów mundurowych.

- Kiedy zastępował rzecznika prasowego policji w Raciborzu, nigdy nie odmawiał pomocy. Kiedy nie mógł rozmawiać, za każdym razem oddzwaniał. Życzliwy, uśmiechnięty. Dowcipem rozładowywał emocje, Wiedział, jak dziś ważne jest sprawne przekazywanie informacji, a także kreowanie pozytywnego wizerunku policji - wspomina go wyżej podpisany autor materiału.

Wiadomość o tragicznej śmierci policjanta to szok dla sporej liczby dziennikarzy nie tylko z Raciborza, ale województwa śląskiego. Mł. asp. Kędzierski - zapewne dzięki swojemu dużemu doświadczeniu pracy w mediach - zastępował rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Pozostało wiele ciepłych słów.

Jak słyszymy, zawsze marzył o służbie w Policji. Wstąpił do niej w 2011 roku. Wcześniej był związany z raciborskimi mediami: Raciborską Telewizją Kablową i Radiem Vanessa FM. Był reporterem, prezenterem, didżejem.

Doświadczenie medialne procentowało też przy innych okazjach. Często prowadził różnego rodzaju uroczystości policyjne. Profesjonalista we wszystkim co robił.

Tuż po długim majowym weekendzie mł. asp. Michał Kędzierski pełnił służbę wraz z partnerem. We wtorek, 4 maja, po godz. 8 dyżurny raciborskiej komendy otrzymał pierwsze zgłoszenie o podejrzanie zachowującym się kierowcy na jednej ze stacji paliw w Raciborzu.

To prosty odcinek drogi pomiędzy blokami. Wzdłuż niej po obu stronach stoi zazwyczaj sznur zaparkowanych pojazdów. Kilka sklepów, niedaleko niewielki plac zabaw, nie brakuje zielonych żywopłotów i drzewek. Kontrola przez podejrzanie zachowującego się mężczyznę wydawała się dziwna. Tym bardziej, że poruszał się nieoznakowanym pojazdem (renault grand scenic ), który nie jest wykorzystywany w służbie. Dlatego po zaledwie kilku minutach na miejscu zjawił się patrol prawdziwych policjantów.

- Pojawił się na stacji benzynowej w stroju łudząco podobnym do policyjnego munduru. Tam zachowywał się dziwnie, a następnie wsiadł do prywatnego samochodu. Świadkowie nabrali podejrzeń, że może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków - mówi podinsp. Aleksandra Nowara z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Mundurowi przyjechali oznakowanym radiowozem - volkswagenem transporterem. Dostrzegli mężczyznę, którego ubiór przypominał mundur. Z wcześniejszych zgłoszeń zgadzał się też niebieski scenic. Mieli dokonać kontroli.

Podczas interwencji mężczyzna wyjął pistolet, wymierzył w stronę umundurowanych policjantów i zaczął strzelać. Poważnie ranił jednego z nich. Drugi funkcjonariusz prewencji sięgnął po broń i otworzył ogień w kierunku napastnika, którego trafił w nogę.

Po jego obezwładnieniu, mundurowi próbowali udzielić pomocy poważnie rannemu koledze, następnie reanimację przejęła załoga pogotowia ratunkowego. Niestety, strzały okazały się śmiertelne. Napastnik z raną uda, niezagrażającą życiu trafił do szpitala w Rybniku.

Została mu pobrana krew do badań. Da to odpowiedź czy w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zatrzymany to 40-latek z okolic Raciborza. Był znany policjantom z powodu przestępstw narkotykowych.