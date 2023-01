Radiowóz jak z koszmaru. Ten wypadek nie powinien nigdy się zdarzyć. Policjanci mają nieść pomoc i oparcie, być synonimem bezpieczeństwa Grażyna Kuźnik-Majka

Policjanci Polskapress

Z nieznanego powodu policjanci z Pruszkowa zabrali do radiowozu dwie nastolatki, rozbili go, nie udzielili pomocy poszkodowanym. Policja zmaga się teraz z dużym kryzysem wizerunkowym. Kiedy zdarzają się takie sytuacje, wracają upiory. Zwłaszcza w woj. śląskim, gdzie doszło do dwóch głośnych spraw związanych z wykorzystaniem nastolatek w radiowozie. W Bytomiu policjanci gwałcili młodziutkie dziewczęta z patologicznych rodzin, najmłodsza miała 11 lat. W Tychach zabrali siłą z ulicy nastoletnią dziewczynę, znaną im byłą podopieczną ośrodka wychowawczego w Radzionkowie. Obie sprawy skończyły się w sądzie. Zapadły wyroki więzienia, gwałcicieli wydalono z policji. Ale ofiary doczekały się sprawiedliwości dopiero po latach nękania przez zwolenników zamiatania takich rzeczy pod dywan. Dziewczyna uprowadzona spod komendy w Tychach wywalczyła 150 tys. zadośćuczynienia.