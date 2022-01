Radna PiS składa zawiadomienie do prokuratury na dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Bartłomiej Romanek

ARC Monika Pohorecka

Monika Pohorecka, radna PiS, zawiadomiła Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Monika Pohorecka zapowiedziała to podczas konferencji prasowej z udziałem radnych PiS. Jej zdaniem, dyrektor MOPS już w grudniu 2020 roku wiedziała o nieprawidłowościach związanych z kradzieżą danych pracowników MOPS. Dane wykorzystano w głosowaniu w budżecie obywatelskim. Dyrektor MOPS powiadomiła prokuraturę 17 lutego 2021, co zdaniem radnej może świadczyć o niedopełnieniu obowiązków. MOPS odpowiedział oświadczeniem pełnomocnika, w którym czytamy "Informacje, które dyrektor MOPS otrzymała w grudniu 2020 r., a na które powołuje się radna Monika Pohorecka, w żadnym zakresie nie wskazywały, iż mogło dojść do nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych pracowników MOPS lub innego przestępstw".