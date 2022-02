Radna z Częstochowy chce, aby w pobliżu szkoły powstały kolorowe przejścia dla pieszych

Jolanta Urbańska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Częstochowie złożyła do prezydenta interpelację, aby kolorowe pasy zostały namalowane w dwóch miejscach – na skrzyżowaniu ulic Waszyngtona i oraz na ulicy Waszyngtona przed ulicą Stryjeńską (idąc od strony szkoły). Zdaniem radnej Wielobarwne pasy mają nie tylko poprawić wrażenia estetyczne, ale mają być również bezpieczniejsze, dzięki temu, że będą bardziej widoczne.

Radna do swojego posta załączyła zdjęcie kolorowego przejścia z innego europejskiego kraju. Wielu internautów szybko skojarzyło przejście z kolorami tęczy i dostrzegają w tym pomyśle podtekst ideologiczny i protest wobec przyjętej niedawno nowelizacji ustawy oświatowej. Radna zaprzecza.

- Tutaj nie chodzi o żadną ideologię, ani o nowelizację ustawy, a o bezpieczeństwo dzieci i o to, żeby w tej części miasta było mniej ponuro - zapewnia Jolanta Urbańska, która podkreśla, że zgodnie z przepisami jest sześć kolorów, które są dopuszczane do malowania znaków na jezdni i nie przypominają one kolorów znanych z tęczy.