Radna z gminy Ciasna z wyrokiem. Sąd skazał ją za zatajenie majątku

Częstochowa. Sąd złagodził wymiar kary dla Doroty D. ze wsi Grabiec, która zabiła noworodka. Orzeczenie sądu jest szokujące

To był prawdziwy horror. 17-letnia Dorota D. dokonała we wsi Grabiec straszliwej zbrodni. Chwilę po urodzeniu swojego dziecka, udusiła je elastyczną podkolanówką i wrzuciła do rzeki. Proces dziewczyny trwał od marca 2020 roku. Sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy w Częstochowie. Wydany przez niego wyrok jest szokujący.