Radni Chorzowa dyskutowali o stadionie Ruchu na Cichej. Na sesji było bardzo gorąco

Na pierwszej w tym roku sesji rady Miasta Chorzowa radni zajęli się sprawą stadionu Ruchu. Przypomnijmy, że na początku roku obiekt na Cichej został częściowo zamknięty na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, bo stan jednego z masztów oświetleniowych zagrażał bezpieczeństwu kibiców i piłkarzy.

"Świeczka" znajdująca się w sektorze nr 1 została wycięta w trybie awaryjnym, a na usunięcie pozostałych trzech masztów ma zostać rozpisany przetarg. Zawodnicy Niebieskich w rundzie wiosennej Fortuna 1. Ligi mają grać w roli gospodarza na Stadionie Miejskim w Gliwicach, a miasto ma pokryć koszty jego wynajmu wynoszące 110 tys. zł netto za mecz.

Mimo, że problemy ze stadionem na Cichej to w tej chwili najgorętszy temat w Chorzowie to w porządku obrad Rady Miasta nie było punktu dotyczącego obiektu Ruchu. Na szczęście radny Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Anhert zaraz na początku sesji złożył wniosek o umieszczenie go w programie posiedzenia i 23 radnych go poparło.