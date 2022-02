Radni Sejmiku Województwa Śląskiego apelują o szczepienia przeciwko COVID-19

Apel radnych ma być odpowiedzią na rosnące liczby zakażeń oraz zgonów spowodowanych koronawirusem. Ma także uchronić system ochrony zdrowia przed jeszcze większym niż dotychczas przeciążeniem.

- My, Radni Województwa Śląskiego apelujemy do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, którzy jeszcze nie zaszczepili się przeciwko COVID-19, aby bezzwłocznie to uczynili - brzmi treść przyjętej jednogłośnie przez radnych uchwały.