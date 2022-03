Radni z klubu Niezależni.BB apelują do władz Bielska-Białej o powołanie koordynatora ds. pomocy uchodźcom JAK

Czy w bielskim ratuszu powstanie stanowisko koordynatora ds. pomocy uchodźcom? Arc

Interpelację dotyczącą powołania w mieście pełnomocnika lub koordynatora do spraw uchodźców złożyli do władz Bielska-Białej radni z klubu Niezależni.BB. Uważają, że potrzebna jest osoba, która koordynowałaby pomoc dla uchodźców przed wojną w Ukrainie, którzy dotarli do Bielska-Białej.