Radny z Zabrza Kamil Żbikowski obciął się na krótko.Długie włosy oddał fundacji Rak'n'Roll

Radny z Zabrza Kamil Żbikowski ściął swoje długie włosy i nosi teraz krótką fryzurę! Co się z nimi stało? Trafiły do fundacji Rak'n'Roll w ramach akcji „Daj Włos”. Teraz będą mogły zostać wykorzystane do stworzenia naturalnej peruki dla osoby leczonej onkologicznie.