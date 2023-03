Rafako i Tauron nadal w impasie. Spółki nie zawarły ugody ustalającej sposób rozwiązania kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie

Termin za terminem, porozumienia brak

- Strony zmierzają do zawarcia ugody w terminie do dnia 23 marca 2023 r., na mocy której ustalą sposób zakończenia kontraktu i dokonania wzajemnych rozliczeń z tego tytułu – podkreślano w raporcie.

Strony prowadzą mediacje przed Prokuratorią Generalną RP. 7 lutego nastąpiło zawarcie wstępnego porozumienia, w którym zapowiadano ugodę w terminie do 8 marca; następnie termin przesunięto o dwa tygodnie. W poniedziałek przed Prokuratorią Generalną Tauron i Rafako uzgodniły założenia warunków przyszłej ugody w sporze dotyczącym bloku energetycznego w Jaworznie. Według projektowanych warunków, z dniem wejścia porozumienia w życie, strony mają się zrzec wzajemnie wszelkich roszczeń. Informacja Tauronu z wtorku głosiła, że partnerzy mediacji zmierzają do zawarcia ugody w terminie do 23 marca br.

Rafako przedłuża gwarancje do 30 kwietnia

Wcześniejszy, wtorkowy raport Tauronu informował o aneksie do porozumienia z 7 lutego, który do 24 i 28 kwietnia przedłużał terminy wymagalności roszczeń Rafako i Taurona względem siebie i gwarantował nie występowanie wobec siebie oraz instytucji finansujących z roszczeniami oraz powstrzymanie od składania do organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracyjnych wniosków, zawiadomień i roszczeń do 28 kwietnia.