Rafako upadnie? Na szali wojny z Tauronem los tysiąca ludzi, którzy mogą stracić pracę. We wtorek, 24 stycznia, mediacje ostatniej szansy

- Jestem otwarty na rozmowy, ale oczekujemy od Rafako przedstawienia harmonogramu usunięcia wad i usterek bloku, przedłużenia gwarancji, wycofania roszczeń z 13 stycznia tego roku – powiedział prezes Taurona Wytwarzanie. - To konieczne, 1 kwietnia mija termin naszego wejścia do NABE. Wcześniej, 14 lutego upływa termin gwarancji bankowych. Po tym terminie, jeśli nie dojdziemy do porozumienia będziemy musieli wystąpić do banków o wypłatę tych gwarancji - zapowiada prezes Tauronu. -

Po przeprowadzeniu rozmów mamy nadzieję, że będzie porozumienie. Mamy określone żądania i to co oczekujemy od Rafako. Zdajemy sobie sprawę, że swoje oczekiwania ma także Rafako. Mamy nadzieje, że Rafako będzie podchodziło solidnie do tego i spotkamy się gdzieś pośrodku - powiedział Szuladziński.