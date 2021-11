Przed Rafałem Kozikiem jeszcze co najmniej dwa występy w The Voice of Poland.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

W najlepszej ósemce 12. edycji The Voice of Poland znalazł się pochodzący z Rybnika, Rafał Kozik. 25-latek głosami telewidzów znalazł się w półfinale. Publiczność i jury zachwycił wykonaniem utworu "Lately" Steviego Wondera. - Szalenie dobrze mi się ciebie słuchało - powiedziała rybniczaninowi Justyna Steczkowska.

Rafał Kozik zachwycił jurorów The Voice of Poland. Rybniczanin pewnie przeszedł do kolejnej części show. Za tydzień na żywo zaśpiewa o finał