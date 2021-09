Rafał Musioł: Biurka w PZPN-ie zniknęły we mgle [KOMENTARZ]

Nowy prezes PZPN, Cezary Kulesza, wybory wygrał w cuglach, a o tym, że tak będzie, wiedział już od dłuższego czasu. Zdawać by się więc mogło, że do siedziby związku wjedzie na białym koniu, a wraz z nim kompletna świta, starannie wyselekcjonowana w tygodniach poprzedzających przejęcie fotela po Zbigniewie Bońku. Jak się jednak okazało całe towarzystwo liczyło raptem kilkanaście osób.

Personalne wybory ograniczone zostały niemal wyłącznie do nagród dla strategicznych w kampanii postaci, czyli stanowisk wiceprezesów. Reszta układanki właściwie nie istniała. Niezwykle ważne stanowisko sekretarza PZPN najpierw z konieczności pozostało w rękach Macieja Sawickiego, a następnie powierzono je - i to czasowo - Łukaszowi Wachowskiemu. Reszta biurek utonęła we mgle. W kuluarach trwają nad nimi debaty, które można było prowadzić dużo wcześniej i to niekoniecznie przy wspominanej przez przegranego kandydata Marka Koźmińskiego - wódeczce.