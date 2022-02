Rafał Musioł: "Co by tu jeszcze spieprzyć", czyli hymn PZPN

Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? Co by tu jeszcze? - śpiewał Wojciech Młynarski. Patrząc na wydarzenia, jakie mają miejsce w Polskim Związku Piłki Nożnej utwór ten mógłby stać się hymnem futbolowej centrali.

Po kabaretach z ucieczką poprzedniego selekcjonera i poszukiwaniach nowego, obejrzeliśmy wieńczącą je epicką konferencje prasową prezesa Cezarego Kuleszy i trenera Czesława Michniewicza. W akcie drugim ten ostatni odbył totalnie nieskoordynowane przez związek medialne tournee podczas którego już co prawda nie straszył dziennikarzy prokuratorem, ale „sprawę 711” konsekwentnie wyjaśniał nie wyjaśniając. Za to do sztabu dobrał sobie Mirosława Kalitę, który przed laty występując w RKS Radomsko domagał się pieniędzy od Ruchu Chorzów, by na korzyść Niebieskich zagrać z pełnym zaangażowaniem przeciwko rywalizującemu z nimi Śląskowi Wrocław. Sam zainteresowany dziś twierdzi, że był to żart, ale ze śmiechu pęka co najwyżej nowy selekcjoner... Co na to PZPN? Kwituje sprawę formułą „bez komentarza”. Głosu nie zabrał także związkowy rzecznik etyki ksiądz Jerzy Kostorz, który najwyraźniej ma do rozstrzygnięcia znacznie istotniejsze, choć bliżej nieznane opinii publicznej dylematy. Takie, ale konkretne, na pewno mają także kibice reprezentacji, którzy muszą się zastanawiać czy kupić bardzo drogie bilety na Stadion Śląski, chociaż nie wiedzą ani z kim, ani o co zagrają wtedy Biało-Czerwoni.