Rafał Musioł: Czas na telefon do Jana Urbana! Reprezentacja stanie przed europejskim lustrem

Fernando (nie Filipe jak przedstawił go tradycyjnie połączony z mikrofonem nicią wielkiego stresu prezes Cezary Kulesza) Santos to bardzo dobry wybór. Nie tylko ze względów szkoleniowo-sportowych, ale przede wszystkim mentalnościowych. Biało-Czerwoni będą bowiem mogli przejrzeć się w europejskim lustrze. Nowy selekcjoner grecko-portugalskimi osiągnięciami przygniata przecież wszystkich polskich trenerów razem wziętych, co powinno definitywnie zamknąć dyskusję narodowościową. I otworzyć kolejną, znacznie ważniejszą.

68-letni lizbończyk ma bowiem w CV nie tylko mistrzostwo Europy, ale i burzliwą współpracę z Cristiano Ronaldo. Prowadził ją w stylu, który musiał zapaść wszystkim w pamięci. Odsunięcie się w cień podczas finału Euro 2016 zaowocowało memami pokazującymi, kto tak naprawdę poprowadził Portugalczyków do złota, za to po sześciu latach Santos wziął srogi rewanż zrzucając gwiazdę na mundialową ławkę rezerwowych i mocno lekceważąc opcje pobicia przez CR7 kolejnych rekordów. I właśnie ten ciąg zdarzeń powinien być mocno podkreślany w polskich mediach, bo może to oznaczać koniec pozaboiskowych absolutnych rządów Roberta Lewandowskiego. A do tej pory trudno byłoby to sobie nawet wyobrazić.