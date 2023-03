Rafał Musioł: Czy kibice GKS Katowice przelicytują fanów Zagłębia Sosnowiec?

No trudno, chociaż ktoś może posądzić mnie o monotematyczność, tym razem znów będzie o Śląsku i Zagłębiu, czyli Katowicach i Sosnowcu. Tyle, że już nie o historii, a o teraźniejszości, a nawet przyszłości. Bo oba ośrodki łączy już wiele, a połączy jeszcze więcej. Mowa oczywiście o nowych stadionach. Sosnowiczanie właśnie się o takowy wzbogacili, po drugiej stronie Brynicy arena GieKSy z dnia na dzień wyrasta z ziemi.

W obu przypadkach proces materializowania obiektów trwał przez lata, a nawet dekady. W obu też temat opłacalności budzi - poza środowiskami najbardziej zagorzałych kibiców - wrzące emocje. I w obu wszyscy mają świadomość, że będą one wkrótce jeszcze bardziej burzliwe. Bo temat stosunku kosztów do wpływów pojawić się musi. Zwłaszcza wokół klubów, w których frekwencja na trybunach starych aren bynajmniej nie stanowi/stanowiła powodu do chwały. I tu właśnie do gry wchodzi realny kibicowski potencjał, stanowiący zarówno w GKS-ie, jak i Zagłębiu sporą niewiadomą.