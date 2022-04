Rafał Musioł: Czy ksiądz z PZPN-u zajmie się sprawą Michniewicza?

Tuż po triumfie na Stadionie Śląskim Czesław Michniewicz przyznał, że po ostatnim gwizdku sędziego przed oczami stanęło mu całe życie. Nie wymienił jednak w tym kontekście 711 połączeń z Ryszardem „Fryzjerem” F., czyli szefem piłkarskiej mafii z najmroczniejszych czasów polskiej piłki. Wyparcie poniekąd zrozumiałe, ale jeszcze tej samej nocy selekcjoner Biało-Czerwonych wpakował się w kolejną telefoniczną kabałę.

Mowa o rozmowie przeprowadzonej ze szkoleniowcem przez Kanał Sportowy. Nie wiem czy Michniewicz stał pod budką z piwem wciąż świętując awans do mundialu, ale poziom jego wypowiedzi nasuwał takie właśnie skojarzenia. Obraźliwe insynuacje dotyczące grupy dziennikarzy, ich wyglądu oraz życia prywatnego, były wstrząsające także w kontekście świeżych jeszcze górnolotnych wypowiedzi o łączeniu Polaków. W zestawie z rechotem prowadzących, zachwyconych strzelającymi w górę wskaźnikami internetowej popularności, zobaczyliśmy wyjątkowo żenujący spektakl. Taki, którym z automatu powinien zająć się PZPN co najmniej na szczeblu Rzecznika Etyki, księdza Jerzego Kostorza, o ile ten swoją funkcję traktuje cokolwiek poważnie. Milczenie i jego, i prezesa Cezarego Kuleszy oraz wszystkich bossów związku, brzmi tak samo donośnie jak słowa selekcjonera, który tuż po meczu przeżegnał się dziękując za sukces Opatrzności, co z kolei Rzecznikowi zapewne bardzo do gustu przypadło.