Rafał Musioł: Czy prezydent Chorzowa kibicuje Ruchowi? Na razie za Niebieskich pan płaci, pani płaci, wy płacicie

Sto tysięcy złotych - na tyle Ruch Chorzów szacuje swoje straty z każdego meczu, który zamiast przy Cichej rozegra na wynajętym boisku w Gliwicach. A ponieważ występów takich będzie prawdopodobnie dziesięć, więc całkowity deficyt jest wyjątkowo prosty do policzenia. W ogólnym bilansie znajdą się jednak także koszty mniej oczywiste, na przykład przeformatowanie reklam na bandach, bo Piast używa innego systemu. Dla Niebieskich, którzy z takim mozołem wygrzebują się z ekonomicznego bagna, w które wciągnęli klub poprzedni właściciele i prezesi, to po prostu góra pieniędzy, mogąca zamienić się w balast bardzo mocno komplikujący, a może nawet torpedujący sportowe marzenia, jakie zrodziły się po udanej rundzie jesiennej. W Urzędzie Miasta pojawia się - właściwie tradycyjny w sytuacjach alarmowych - wątek zrefundowania tych strat z chorzowskiej publicznej kasy w formie wykupu dodatkowego pakietu klubowych akcji. Takie posunięcie oznaczałoby dodatkowe obciążenie budżetu, z którego i tak trzeba będzie wykonać przelewy za wynajem gliwickiej areny (110.000 zł za każdy mecz) oraz za współudział w utrzymywaniu tamtejszej murawy. Końcowe szacunki mogą dla mieszkańców okazać się trudne do strawienia...