Rafał Musioł: Europoseł z żabą w kieszeni [KOMENTARZ]

Kibice przecierali oczy ze zdumienia, a balonik pękł po raz kolejny. Francuzi złapali ekipę Vitala Heynena w siatkę i ściągnęli ją na ziemię. W pełni zresztą zasłużenie, bo na parkiecie nie było żadnej klątwy, tylko kiepsko grający Biało-Czerwoni.

Fanów siatkówki dziwiły jednak nie tylko zepsute proste zagrania i dziurawy blok - uwagę przykuwały też trybuny, na których można było zauważyć dziwnie znajomą postać. Szybko okazało się, że wrażenie było słuszne. W Tokio rzeczywiście zmaterializował się Ryszard Czarnecki.

Europoseł, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej i członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego także w dobie pandemii - gdy kibice musieli zostać w domach, a zobaczenie olimpijskich zmagań na żywo zakazane zostało - zrealizował swoje wielkie hobby i pokonał 8,5 tysiąca kilometrów. Sądząc po reakcjach internautów fakt ten razi i drażni. Zwłaszcza, że ma miejsce dwa miesiące po tekście Onetu, który wyliczył, że służbowe podróże wiceprezesa PZPS kosztowały ok. 75.000 zł i że nie pracuje on, jak obiecywał, za darmo, a za ok. 10.000 zł miesięcznie. Teraz - na wszelki wypadek - Ryszard Czarnecki wybrał się więc do Azji z innej puli - mianowicie PKOl.-owskiej. Po co? Tego już pytającym dziennikarzom nie ujawnił. Nie wspomniał też nic o tym, jakim środkiem lokomocji pokonał tę międzykontynentalną przestrzeń.